Beyaz Saray, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit etti

AA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ABD, HAMAS İLE GÖRÜŞTÜ"

ABD'li sözcü, "ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için" Hamas'la doğrudan görüştüğü iddiasını doğruladı.

Leavitt, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci (Steve Witkoff), herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail’e danışıldı. Bunlar halen devam eden görüşmeler, o yüzden şu an detaya girmeyeceğim. Söz konusu olan Amerikalıların hayatlarıdır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray sözcüsü, dünyanın herhangi bir yerinde ülke çıkarları doğrultusunda birçok görüşme yaptıklarını ve Amerikan halkı için doğru olan şeyi yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

"BAŞKAN BARIŞ ANLAŞMASI KONUSUNDA KARARLI"

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Ukrayna gündemine ilişkin soruları da yanıtladı.

Leavitt, ABD ile Ukrayna arasındaki nadir toprak elementleri anlaşmasının ne zaman imzalanabileceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, Zelenskiy'nin Trump'a gönderdiği mektuba atıf yaptı.

Sözcü, "Biz şu an konuşurken bu görüşmeler devam ediyor. Başkan barış anlaşması konusunda kararlı. Bu savaşın bittiğini görmek istiyor. Başkan Zelensky'nin bu mesajının doğru yönde olumlu bir işaret olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD'li sözcü ayrıca, Ukrayna'ya istihbarat desteğinin ve diğer desteklerin geçici olarak askıya alındığını ve şu anda ilgili kurumların bu destekleri "yeniden gözden geçirdiklerini" söyledi.

Leavitt, bu durumun geçici bir duraklatma olduğunun altını çizdi.

TRUMP-ZELENSKY TARTIŞMASININ ARDINDAN NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı.

Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelensky Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump Zelensky'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelensky ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelensky'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelensky arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etmiş, ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.