Beyaz Saray: İran'a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur

İHA

Beyaz Saray Sözcü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

"BU BAŞKANI CİDDİYE ALSANIZ İYİ OLUR"

Leavitt, Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine değinerek, "İran'a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur" dedi.

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına değinen Leavitt, "Sanırım Husiler geçtiğimiz hafta sonu şehirde yeni bir şerif olduğunu öğrendiler. Bu Başkan eli kolu bağlı oturup teröristlerin ticari gemilere ve ABD Donanması'na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin vermeyecektir. Bu tür eylemlere müsamaha göstermeyecektir" dedi.

"HUSİLER'İN ATTIĞI HER KURŞUNU İRAN'DAN BİLECEĞİZ"

Trump daha önce yaptığı açıklamada, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Husiler tarafından atılan her kurşun, İran tarafından atılmış olarak görülecek" demişti.

Öte yandan ABD’nin 15 Mart’ta Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik başlattığı saldırılarda şu ana kadar 53 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi de yaralandı.