Beyaz Saray, Joe Biden öncesi dezenfekte edilecek

Gelecek yılın ilk ayında yemin ederek resmen başkan olacak Joe Biden'ın yanı sıra ekibinin de koronavirüse karşı korunması için önlemler alınacak.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, Ocak 2021'de Beyaz Saray'da görevi Başkan Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'ten devralacak.

Koronavirüs salgını kaynaklı 16 milyonu aşkın vaka ve 305 binden fazla ölümün yaşandığı ABD'de Biden göreve başlamadan önce Beyaz Saray'ın derinlemesine temizlenmesi kararlaştırıldı.

BEYAZ SARAY'DA DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Seçimi kazanmasının ardından ilk iş olarak koronavirüsle mücadele ekibi kuran Biden, Trump'ın görevden ayrılmasının ardından Beyaz Saray'ın tamamen dezenfekte edilmesini istedi.

The Hill'in haberine göre, Trump'ın ailesi, kampanya ekibi ve idare personelinin koronavirüse yakalanmasının ardından böyle bir karar alındığına dikkat çekildi. Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın geçen ekim ayında yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

HER YER DEZENFEKTE EDİLECEK

ABD Genel Hizmetler Yönetimi (GSA) tarafından görevlendirilecek bir ekibin, Beyaz Saray'da insan elinin değdiği her yeri dezenfekte edeceği kaydedildi.

Joe Biden göreve başlamadan önce temizlenecekler arasında mobilyalar, kapı kolları, merdiven korkulukları ve ışık düğmeleri yer alıyor. Ayrıca kalmış olması muhtemel damlacıkları gidermek için dezenfektan sisleme yapılacağı belirtildi.

PERSONELİN BÜYÜK BÖLÜMÜ EVDEN ÇALIŞABİLİR

Öte yandan Biden'ın ekibi, sahada çalışmak üzere yalnızca "iskelet personel" bulundurmayı planlarken, geri kalanların ise evden çalışmasının düşünüldüğü aktarıldı.