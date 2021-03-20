Beyaz Saray, Joe Biden'ın düşmesini hava durumuna bağladı

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Başkan Biden'ın rüzgarlı havanın azizliğine uğradığını söyledi.

Dünya, ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntülerini konuşuyor.

Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, Georgia'ya gitmek için uçağa binerken merdivenlerde 3 kere art arda düştü.

Bir Amerikan başkanının verebileceği en kötü görüntüyü veren Joe Biden, merdivenleri çıkmayı başardı ve asker selamı verdikten sonra uçağa bindi.

BACAKLARINDA YARALAR VAR

Uçakta Joe Biden'ın sağlık durumu hemen kontrol edildi ve bacaklarında hafif yaralanmaların olduğu görüldü.

Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin resmi ağızdan geldi.

"BEN BİLE NEREDEYSE DÜŞÜYORDUM"

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.

Joe Biden, uçağın merdivenlerini çıkmaya çalışırken 3 kez düştü VİDEO