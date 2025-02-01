Beyaz Saray: Korona virüs Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktı

Haber Merkezi

Korona virüs pandemisi, modern tarihin en büyük küresel krizlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

2019'un son günlerinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan bu bilinmezlik, kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel ölçekte bir felakete dönüştü.

Virüsün hızla yayılması, ülkeleri sert önlemler almaya zorladı; milyonlarca insan evlerine kapanırken, uluslararası seyahatler durdu, hastaneler kapasite sınırlarını zorladı ve ekonomi büyük bir duraklama dönemine girdi.

İnsanlık, modern çağda eşi benzeri görülmemiş bir izolasyon sürecine girdi.

YAPAY PANDEMİ İDDİASI

Bu süreçte pandeminin kökenine dair farklı teoriler ortaya atıldı.

Virüsün doğal yollarla hayvanlardan insanlara geçtiği görüşü yaygın olsa da, özellikle bir laboratuvardan sızdığına dair iddialar büyük yankı uyandırdı.

Çinli yetkililer korona virüse ilişkin bilinen tüm detayları dünya ile paylaşmayınca bu iddialar daha da güçlendi.

FBI VE CIA 'ÇİN ÜRETTİ' DİYOR

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada, "FBI, korona virüsün büyük ihtimalle Çin'deki bir laboratuvardan kaynaklandığını değerlendiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) da geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada korona virüsün "büyük ihtimalle bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığı" sonucuna varıldığını açıkladı.

Dünya çapında 7 milyon, ABD'de ise 1,2 milyon insanın ölümüne sebep olan korona virüse yönelik bu iddialar kafaları karıştırmaya devam ederken, Beyaz Saray'dan milyonları şaşırtan bir açıklama geldi.

BEYAZ SARAY İDDİALARI KABUL ETTİ: TRUMP HAKLIYDI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), korona virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki son açıklamasını değerlendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "CIA Direktörü John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. Joe Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan Donald Trump bu konuda haklıydı." ifadelerini kullandı.

TRUMP "LABORATUVAR VİRÜSÜ" DEMİŞTİ

2016-2020 yıllarında ilk başkanlık döneminin sonunda korona virüse ilişkin açıklamalar yapan Trump, virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin'in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu.

Çin ise bu iddiaları reddetmişti.