Beyaz Saray: Netanyahu, ABD'ye heyet gönderecek Washington'dan yapılan açıklamada, Refah'a saldırı ihtimalinin İsrailli heyetle görüşüleceği belirtildi.

AA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye heyet göndereceğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Jean-Pierre, İsrailli heyetle Refah'a olası kara saldırısını ele alacaklarını belirtti.

Jean-Pierre, Netanyahu'nun ofisinin heyet ziyaretini yeniden planlamayı kabul ettiğini ve ABD ile İsrail'in yeni tarih belirlemek üzere görüşmelere başladığını söyledi.

Gündem Refah'a kara saldırısı

Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere toplantının yeniden planlanacağını belirten Jean-Pierre, şöyle dedi:

Refah operasyonları hakkında konuşmak üzere burada toplantı düzenlenmesi konusunda bir anlaşma yapıldığı gerçeğini unutmamalıyız.

Acil ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 25 Mart'ta, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde Ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

Netanyahu'dan ABD'ye ret

ABD'nin tasarıyı veto etmemesi nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)