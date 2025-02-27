Beyaz Saray: Öcalan'ın çağrısı bölgeye barış getirecek

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi yönündeki çağrısının ardından, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’dan beklenen açıklama geldi.

İMRALI'DAN ÇAĞRI: PKK KENDİNİ FESHETMELİ

Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yayınlanan çağrıda Öcalan, PKK'nın tüm unsurlarına bugün itibarıyla silah bırakma talimatı vererek, tarihi bir çağrı yaptı.

İmralı'dan yapılan açıklamada, “Tüm gruplar silahlarını bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli” ifadeleri kullanıldı.

Öcalan, bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğini de vurguladı.

BEYAZ SARAY: BÖLGEDE BARIŞA YARDIMCI OLACAK

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes de yazılı açıklamasında, "Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

IKBY Başkanlığından Barzani adına yapılan yazılı açıklamada, "Süreci başarılı kılmak için her türlü rolü oynamaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Silahla ve şiddetle değil, ancak bu yolla (demokrasi) daha iyi sonuçlar ve başarılar elde edilebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.