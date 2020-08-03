Beyaz Saray: Seçimler 3 Kasım’da yapılacak

Trump'ın seçimle ilgili önerisi ABD'de tartışmanın fitilini ateşlerken, konuyla ilgili son açıklama Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'tan geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaygın şekilde posta yoluyla oy kullanma nedeniyle 2020 seçimlerinin tarihin en kusurlu ve hileli seçimi olacağını savundu.

Başkan Trump, insanların güvenli ve emniyetli bir şekilde oy kullanabilene kadar seçimlerin ertelenmesini önerdi.

"SEÇİMLER 3 KASIM'DA YAPILACAK, TRUMP SEÇİLECEK"

Trump'ın bu ifadeleri, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin tepkisine yol açtı. CBS televizyonunda Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, konuya değindi.

Meadows, "Seçimler 3 Kasım'da yapılacak ve Başkan kazanacak." dedi.

Donald Trump'ın, seçimi erteleme konusuna bakmadığını belirten Beyaz Saray Genel Sekreteri, "Ülkenin her yerinde, 50 eyaletin hepsinde oy pusulalarını göndermeye başlarsak, göreceğimiz şey bir gecikmedir, çünkü bununla başa çıkmak için donanım yok." diye konuştu.

"SEÇİM ERTELENSİN" ÖNERİSİ TEPKİ ÇEKTİ

Sağ eğilimli Federalist Toplum Başkanı Steven Calibrisi, Trump'ın 30 Temmuz'da yaptığı söz konusu teklifle ilgili New York Times'a görüşlerini aktararak, "Trump, seçimi geciktirme planlarında yumuşamadığı sürece görevi kötüye kullanma suçlamasıyla görevden alınmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD Senatörü ve Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da katıldığı radyo mülakatında, "Durum ne olursa olsun başa çıkacağız ve seçimleri önceden planlandığı gibi 3 Kasım'da yapacağız." görüşünü paylaştı.

Mark Meadows