Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ardından koronavirüse yakalanan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

McEnany, ABD merkezli haber kanalı Fox News’ta programa katılması bekleniyordu ancak virüs testinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu plan iptal edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

McEnany’nin, kendisini karantinaya aldığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.