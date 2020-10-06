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    Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, koronavirüse yakalandı

    ABD Başkanı Donald Trump’ın ardından koronavirüse yakalanan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 07:08
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    Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, koronavirüse yakalandı

    Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    McEnany, ABD merkezli haber kanalı Fox News’ta programa katılması bekleniyordu ancak virüs testinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu plan iptal edildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    McEnany’nin, kendisini karantinaya aldığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

    Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, koronavirüse yakalandı #1

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