Beyaz Saray: Trump, Suriye'deki bombardımana hazırlıksız yakalandı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Suriye’ye yönelik bombardımanından ve Gazze’de bir kiliseye düzenlenen saldırılara habersiz yakalandığını söyledi.

"TRUMP İLE NETANYAHU SIK İLETİŞİM HALİNDE"

Leavitt, Trump’ın her iki olay sonrasında da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve ondan “bu durumları düzeltmesini istediğini” belirtti.

Ancak Trump’ın Netanyahu ile “iyi bir çalışma ilişkisi” içerisinde olduğunu ve kendisiyle “sık sık iletişim halinde” bulunduğunu da vurguladı.

Basın sözcüsü açıklamasının sonunda, Trump’ın “öldürmelerin son bulmasını, bölgede bir ateşkes sağlanmasını” istediğini ve “Gazze’deki tüm rehinelerin serbest bırakılmasını” arzuladığını ifade etti.

"GAZZE'YE YARDIMIN ULAŞMASININ SEBEBİ BAŞKAN'DIR"

Gazze’deki insani yardım faaliyetlerine de değinen Leavitt, Trump yönetiminin bölgeye yardım ulaştırmak için çözümler geliştirdiğini belirtti.

Yardımların sivillere ulaşması için sıkı denetim uygulandığını vurgulayan Leavitt şunları dedi:

"Gazze'ye yardımın ulaşmasının sebebi Başkan'dır. O, bunun barışçıl bir şekilde, daha fazla can kaybı olmadan yapılmasını istiyor. O, yardıma muhtaç kadın ve çocukların açlık çektiğine dair fotoğrafları görmekten nefret ediyordu. Bu nedenle bu yönetim, yardımı bölgeye ulaştırmak için bir çözüm buldu ve biz de yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olmak istiyoruz."

"İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİ TAMAMEN YOK EDİLDİ"

Leavitt, Başkan Trump'ın İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdığını belirterek, "İran'ın nükleer tesisleri artık yok. Başkan, bu konuda çok kararlıydı ve gerekli adımları attı" ifadelerini kullandı.

İran'la gerekirse müzakereye açık olunduğunu ifade eden Leavitt, Trump’ın Orta Doğu'daki tüm aktörlerle diplomatik yolları sürdüreceğini vurguladı.

"SURİYE'DEKİ GERİLİMİN AZALDIĞINI GÖZLEMLİYORUZ"

Leavitt, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde son haftalarda şiddet olaylarında bir azalma görüldüğünü kaydederek, "Suriye'deki gerilimin azaldığını gözlemliyoruz. Başkan Trump, oradaki süreci yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

EPSTEIN DOSYALARI

Trump’ın da adının geçtiği iddia edilen Epstein dosyalarına dair sorulara da yanıt veren Leavitt, FBI’nın ve Adalet Bakanlığı’nın bu konuda daha fazla şeffaflık sağlaması gerektiğini savundu.