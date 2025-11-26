Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray çevresinde art arda silah sesleri duyuldu...

Olay sonrası bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. AP'ye konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kolluk görevlisi, iki Ulusal Muhafız mensubunun vurulduğunu doğruladı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Washington Metropolitan Polisi, bölgede bir olaya müdahale edildiğini doğrularken, sözcü Ulusal Muhafız üyelerinin vurulup vurulmadığı yönündeki sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın sözcüsü, yerel yöneticilerin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Öte yandan resmi makamlardan 1 kişinin yaralı olarak gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

VALİDEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR, MUHAFIZLARIN DURUMU BELİRSİZ

West Virginia Valisi Patrick James Morrisey, vurulan iki Ulusal Muhafız'ın West Virginia personeli olduklarını ve ikisinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Daha sonra ikinci bir paylaşım daha yapan Vali, iki Muhafız üyesinin durumu hakkında çelişkili raporlar alındığı ve daha kapsamlı bilgi geldikçe güncellemeler yapılacağı ifade edildi.

Vali Morrisey, "Dualarımız bu cesur askerler, aileleri ve tüm Muhafız topluluğuyla birlikte." dedi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Washington'da bulunan Reagan Havalimanı da güvenlik prosedürü gereği uçuşlara kapatıldı.

DONALD TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki iki Ulusal Muhafız askerinin vurulmasıyla ilgili olarak Truth Social hesabından açıklama yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi “hayvan” olarak nitelendiren Trump, saldırganın da ağır yaralı olduğunu belirterek “Buna rağmen çok ağır bir bedel ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında, ağır yaralanan iki Ulusal Muhafız’ın farklı hastanelerde tedavi gördüğünü hatırlattı ve güvenlik güçlerine desteğini yineledi.

TRUMP OLAY SIRASINDA GOLF SAHASINDAYDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı anında West Palm Beach’teki golf sahasında bulunduğu açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Beyaz Saray bu trajik durumdan haberdar ve gelişmeleri yakından izliyor. Başkan bilgilendirildi,” ifadelerini kullandı.

AYLAR SÜREN DEVRİYE GÖREVİ

Trump’ın Ağustos ayında başkentte acil durum ilan ederek yerel polis teşkilatını federal denetime almasının ardından, Washington’a birçok eyaletten yüzlerce Ulusal Muhafız askeri gönderilmişti.

Bu birlikler aylardır şehir merkezinde devriye görevi yürütüyor.