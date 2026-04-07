Beyaz Saray'dan "nükleer silah kullanmayacağız" mesajı

Körfez'deki savaşta 39'uncu gün...

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a tanıdığı süre Türkiye saati ile bu gece 03.00'te (8 Nisan) doluyor.

Trump süre işlerken de İran'a yönelik saldırgan söylemlerinin dozunu artırarak devam ettirdi.

İran'ı haritadan silmekle ve medeniyeti tarihe gömmekle tehdit eden Trump'ın bu açıklamaları, hem dünya kamuoyunda hem de küresel finans çevrelerinde "nükleer silah mı kullanılacak" endişesine itti.

Trump açıklamalarının bir bölümünde tüm medeniyetin bu gece yok olacağını ve bir daha geri gelmeyeceğini dile getirmesi bir blöf mü yoksa bir realiteye mi dayanıyor bilinmezken, savaşın akıbetine dair belirsizlik sürüyor.

BEYAZ SARAY "NÜKLEER KULLANMAYACAĞIZ" DEDİ

Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X'teki "Rapid Response 47" adlı hesabı, Trump ile Vance'in ifadelerinin ardından nükleer silah iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray açıklamasında, Başkan Yardımcısı Vance'in "Trump, İran'la ilgili tüm seçenekleri elinde tutuyor" anlamında Macaristan'da yaptığı bir açıklamayı "ABD, İran'da nükleer silah kullanabileceğini ima ediyor" başlığıyla veren bir haber platformuna tepki gösterdi.

Söz konusu haberi alıntılayarak nükleer silah ihtimalini reddeden Beyaz Saray, "Başkan Yardımcısı'nın burada söylediği hiçbir şey bunu ima etmiyor, sizi soytarılar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a verdiği sürenin sonunda bir anlaşma sağlamamaları durumunda "bir medeniyetin sona ereceği" tehdidinde bulunmuştu.

Macaristan'ı ziyaret eden Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump'ın bu sözlerine atıf yaparak "Başkan'ın tüm seçenekleri elinde tuttuğunu ve bunları kullanabileceğini" dile getirmişti.

Bazı medya kuruluşları da geçtikleri haberlerde bu seçenekler arasında "nükleer silah kullanımının da olabileceğini" iddia etmişti.

"DİYALOG DURDU" İDDİASI

Tehran Times 1 saat önce yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarını kapattığını öne sürmüştü. Haberde, "Tüm mesaj alışverişleri de askıya alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

İngiliz Reuters haber ajansında konuşan iki Pakistanlı kaynağa göre ABD-İran arasında Pakistan aracılığıyla yürütülen arabuluculuk çabaları devam ediyor.

Kaynaklar, ABD ve İran arasında görüşmeleri kolaylaştırma çabalarının hala sürdüğünü ifade etti. Kaynaklardan biri, İran'ın "ince buz üzerinde yürüdüğünü" ve önümüzdeki 3-4 saatin diyaloğun geleceği için kritik önem taşıdığını söyledi.

NETANYAHU ATEŞKES İSTEMİYOR

İsrailli yetkililerin Axios’a verdiği bilgilere göre, Netanyahu’nun Trump ile yaptığı görüşmede İran ile ateşkes anlaşmasına karşı çıktığı ve bu konuda endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu’nun, İran ile yapılacak bir anlaşmanın bölgesel güvenlik açısından risk oluşturabileceğini savunduğu belirtiliyor.