Beyaz Saray'dan 'Savaşçı Donald Trump' paylaşımı

Haber Merkezi

ABD, gayri resmi olarak kutlanan Yıldız Savaşları Günü'nü kutluyor.

Siyasilerin dahi katıldığı bu güne özel, Beyaz Saray da bir paylaşımda bulundu.

Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan paylaşımda, Trump, Yıldız Savaşları filmlerini anımsatan bir film posterindeki baş kahraman olarak gösterildi.

"KÖTÜLÜK AVCISI"

Söz konusu paylaşımda Trump, ışın kılıcı kullanan bir Sith (kötülüğün temsilcisi) avcısı olarak resmedildi.

78 yaşındaki ABD Başkanı, zemini Amerikan bayraklarıyla ve ABD'nin sembolü olan iki kel kartal figürüyle süslenen yapay zeka destekli posterde, güçlü ve kaslarıyla dikkat çekti.

AÇIKLAMA YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Posterin altındaki paylaşımda, "Sith krallarını, katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları ve bilinen MS-13 çetesi üyelerini galaksimize geri getirmek için çok sıkı bir şekilde mücadele eden radikal solcu çılgınlar dahil, herkese Mutlu 4 Mayıslar." ifadelerine yer verildi.