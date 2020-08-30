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- Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 190 oldu
Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 190 oldu
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 190’a yükseldiği bildirildi.
- DHA
- 30.08.2020 - 15:43
Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaşıyor.
Beyrut Limanı'nda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu hayatını kaybeden kişilerin sayısının 190’a yükseldiği belirtildi.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Patlamada 6 bin 500’den fazla kişinin ise yaralandığı, hastanelerde çoğunun tedavisine devam edildiği aktarıldı.