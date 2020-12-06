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    Beyrut’u şiddetli yağmur: Onlarca araç su altında kaldı

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken, göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı.
    • İHA
    • 06.12.2020 - 03:11
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 03:49
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    Beyrut’u şiddetli yağmur: Onlarca araç su altında kaldı

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü.

    ONLARCA ARAÇ SU ALTINA KALDI

    Dora bölgesinde bazı araçlar yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, onlarcası suya gömüldü. Yolların açılması için bölgeye ekipler gönderildi.

    Beyrut’u şiddetli yağmur: Onlarca araç su altında kaldı-Video

    Beyrut’u şiddetli yağmur: Onlarca araç su altında kaldı #1

    Beyrut’u şiddetli yağmur: Onlarca araç su altında kaldı #2

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