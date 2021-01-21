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    Biden, başkanlık kararnamelerini imzaladı

    Biden, başkanlık kararnamelerini imzaladı

    Biden, görevindeki ilk gününde Donald Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı.
    • AA
    • 21.01.2021 - 01:28
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 02:43
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    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından vardığı Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girerek Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı.

    Donald Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza atan Biden, ilk olarak, federal bina ve yerleşkelerde koronavirüs nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılan bir karara imza attı.

    PARİS İKLİM ANLAŞMASINA GERİ DÖNÜŞ

    İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Biden, küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı.

    Biden, başkanlık kararnamelerini imzaladı #1

    DSÖ'YE YENİDEN KATILMAYA YÖNELİK KARARNAME

    Ayrıca Biden, Trump'ın koronavirüs salgınından sonra ayrıldığı Dünya Sağlık Örgütüne geri dönülmesine yönelik de bir kararnameyi imzaladı.

    Joe Biden yemin etti İZLE

    MÜSLÜMAN ÜLKELERE YÖNELİK SEYAHAT YASAĞINI KALDIRDI

    Biden, Donald Trump'ın göreve başladıktan yaklaşık 1 hafta sonra imzaladığı kararname ile başlattığı bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını da kaldırdı.

    MEKSİKA SINIRINA ÖRÜLEN DUVARA SAĞLANAN FONLAR KESİLDİ

    Ayrıca Biden, Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik de bir kararname imzaladı.

    Biden, başkanlık kararnamelerini imzaladı #2

    PETROL BORU HATTI PROJESİNİN İPTALİNE YÖENELİK KARARNAME

    Biden, Obama'nın 7 yıl değerlendirdikten sonra çevresel nedenlerle Kasım 2015'te reddettiği ancak Donald Trump'ın onayladığı Keystone XL petrol boru hattı projesinin iptaline yönelik kararnameye de imza attı.

    Kanada petrolünü, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki rafinerilerine taşıyacak 2 bin 735 kilometrelik petrol boru hattı projesinin günde yaklaşık 800 bin varil petrol aktarımı yapacağı öngörülüyordu.

    Biden, Beyaz Saray'daki ilk gününde toplamda 17 ayrı kararnameye imza atmış oldu.

    "ÇOK CÖMERT BİR MEKTUP BIRAKTI"

    Biden, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın kendisine "çok cömert" bir mektup bıraktığını ancak mektubun içeriğini paylaşmayacağını kaydetti.

    Biden, başkanlık kararnamelerini imzaladı #3

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