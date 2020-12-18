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- Biden, İçişkeri Bakanlığı görevine Debra Haaland'ı getirecek
Biden, İçişkeri Bakanlığı görevine Debra Haaland'ı getirecek
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın, İçişleri Bakanlığı görevine Debra Haaland'ı getireceği açıklandı.
- AA
- 18.12.2020 - 01:53
Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçilen Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevine New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı getireceği bildirildi.
İLK YERLİ AMERİKALI OLACAK
Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak.
Enerji Bakanlığına eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü getirmek isteyen Biden, ABD Çevre Koruma Ajansının başına (EPA) da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getirecek.