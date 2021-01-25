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    Biden köpeklerini de Beyaz Saray’a getirdi

    ABD Başkanı Joe Biden, köpekleri ‘Champ’ ve ‘Major'u Beyaz Saray’a taşıdı.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 17:48
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    Biden köpeklerini de Beyaz Saray’a getirdi

    ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden’ın ülkenin iç ve dış politikasında yapacağı değişiklikler tüm dünyada ilgiyle takip ediyor.

    Hayvan sevgisiyle tanınan Başkan Biden, yemin töreninden sonra  “Champ” ve “Major” adlı iki Alman çoban köpeğini Beyaz Saray’a getirdi.

    ABD Başkanı Biden'a first lady Jill Biden da eşlik etti.

    EVCİL HAYVANI OLMAYAN İLK BAŞKAN TRUMP

    Öte yandan, ABD'nin 44'üncü başkanı Barack Obama’nın çok sevdiği köpeklerinden Bill Clinton’ın Socks adlı kedisine, John F. Kennedy’nin kızına hediye edilen midilliden Franklin D. Roosevelt’in biricik dostu Fala’ya, Beyaz Saray’ın ev sahipliği yaptığı diğer evcil hayvanlar olarak yer aldı.

    ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump ise yüz yıldan beri  evcil hayvanı bulunmayan ilk ABD Başkanı olarak görevini sürdürdü.

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    Biden köpeklerini de Beyaz Saray’a getirdi #2

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    Biden köpeklerini de Beyaz Saray’a getirdi #4

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