Biden köpeklerini de Beyaz Saray’a getirdi

ABD Başkanı Joe Biden, köpekleri ‘Champ’ ve ‘Major'u Beyaz Saray’a taşıdı.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden’ın ülkenin iç ve dış politikasında yapacağı değişiklikler tüm dünyada ilgiyle takip ediyor.

Hayvan sevgisiyle tanınan Başkan Biden, yemin töreninden sonra “Champ” ve “Major” adlı iki Alman çoban köpeğini Beyaz Saray’a getirdi.

ABD Başkanı Biden'a first lady Jill Biden da eşlik etti.

EVCİL HAYVANI OLMAYAN İLK BAŞKAN TRUMP

Öte yandan, ABD'nin 44'üncü başkanı Barack Obama’nın çok sevdiği köpeklerinden Bill Clinton’ın Socks adlı kedisine, John F. Kennedy’nin kızına hediye edilen midilliden Franklin D. Roosevelt’in biricik dostu Fala’ya, Beyaz Saray’ın ev sahipliği yaptığı diğer evcil hayvanlar olarak yer aldı.

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump ise yüz yıldan beri evcil hayvanı bulunmayan ilk ABD Başkanı olarak görevini sürdürdü.













