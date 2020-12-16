Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeK İSTİYOR

Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeK İSTİYOR

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Küba ile ilişkileri normalleştirmeyi planladığı açıklandı.

Bloomberg'in Joe Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni başkan, Trump yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını ve yaptırımlarını geri çevirmeyi planlıyor.

KÜBA'YA YARPTIRIM VE KISITLAMALAR AZALTILABİLİR

Küba'ya seyahat, yaptırım ve para transferleri gibi kısıtlamaların azaltılmasının düşünüldüğü belirtilen haberde, Küba'daki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımların ise devam edeceği vurgulandı.

SEÇİM SÜRECİNDE DE KÜBA'DAN BAHSETMİŞTİ

Biden, seçim sürecinde de ABD'nin yeni bir Küba politikasına ihtiyaç duyduğu açıklaması yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal etmiş ve Küba'ya karşı yeni yaptırımlar ve kısıtlamalar getirmişti.