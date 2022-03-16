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    Biden: Putin bir savaş suçlusu

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullandı.
    • AA
    • 16.03.2022 - 23:07
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    Biden: Putin bir savaş suçlusu

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

    ÖNCE REDDETTİ, "SONRA SAVAŞ SUÇLUSU" DEDİ

    Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrıldı.

    Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." dedi.

    Biden: Putin bir savaş suçlusu #1

    BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ: "BİDEN KALBİNDEN GEÇENLERİ KONUŞTU"

    Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biden kalbinden geçenleri ve televizyonda gördüklerimizi konuşuyordu. Yabancı bir ülkeyi işgali sırasında zalim bir diktatörün barbarca eylemlerini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü hukuki bir süreç var ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz." diye konuştu.

    Biden: Putin bir savaş suçlusu #2

    Biden: Putin bir savaş suçlusu #3


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