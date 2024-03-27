Biden, Putin'e 'kasap' dedi ABD Başkanı Biden, Rus mevkidaşı Putin'e yönelik ifadesini tekrarladı. Biden, "Ukrayna'yı o kasap Putin'den kurtaralım" mesajı verdi.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan mevkidaşı Vladimir Putin'i hedef aldı.

Biden, Kuzey Karolina eyaletinde bir program kapsamında yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi.

Putin'i daha önce "kasap" olarak nitelendiren Biden, bu söylemini sürdürürken, Ukrayna'ya acil yardım çağrısında bulundu.

"Ukrayna'yı o kasap Putin'den kurtaralım" mesajı

Biden, "Pek çok şey yapabiliriz. Buna en sonunda Ukrayna'yı o kasap Putin'den kurtardığımızdan emin olmak da dahil." ifadelerini kullandı.

Başkan Biden 2022 yılında Polonya'nın Varşova kentinde mültecilere yaptığı ziyaretin ardından Putin'e "kasap" demişti.

Biden: İktidarda kalamaz

Gazeteciler Biden'a, Ukraynalı mültecileri görmenin ona ne düşündürdüğünü sormuş, Putin'i işaret eden Biden, söz konusu görüşünü paylaşmıştı.

Biden, Putin'in iktidarda kalmasına izin verilemeyeceğini savunmuştu.