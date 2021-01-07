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- Biden, resmen ABD Başkanı oldu
Biden, resmen ABD Başkanı oldu
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 11:38
- Güncelleme : 07.01.2021 - 12:26
Tüm dünyanın takip ettiği kritik ABD seçimlerinde son aşamaya gelindi.
Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardında verilen ara sona erdi. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte devam eden oturum ile delege oyları sayıldı.
DELEGE OYU AÇIKLANDI
ABD'de artan gerilimle birlikte sürecin ne yönde ilerleyeceği merak edilirken, yeni başkan Joe Biden'ın delege oyu sayısı açıklandı.
BAŞKANLIĞI TESCİLLENDİ
ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden, 270 delege oyu sayısını aşarak resmen Başkan oldu.
Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.
DONALD TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi.
20 OCAK'TA DEVİR-TESLİM OLACAK
Trump, "Seçim sonuçlarına katılmıyorum ama görevi devredeceğim. 20 Ocak'ta sorunsuz ve düzenli geçiş olacak." dedi.