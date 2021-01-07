Euro
8.9098
-1.1%
Dolar
7.2454
-0.83%
Altın
447.65
-0.71%
Borsa
1.517
0.79%
Bitcoin
273.598
8.79%
EXEN Coin
11.26
1.62%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Biden, resmen ABD Başkanı oldu

    Biden, resmen ABD Başkanı oldu

    Joe Biden, kongredeki oylamada gerekli 270 delege oyunu alarak ABD Başkanlığı'nı tescilledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 12:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tüm dünyanın takip ettiği kritik ABD seçimlerinde son aşamaya gelindi.

    Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardında verilen ara sona erdi. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte devam eden oturum ile delege oyları sayıldı.

    DELEGE OYU AÇIKLANDI

    ABD'de artan gerilimle birlikte sürecin ne yönde ilerleyeceği merak edilirken, yeni başkan Joe Biden'ın delege oyu sayısı açıklandı.

    BAŞKANLIĞI TESCİLLENDİ

    ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden, 270 delege oyu sayısını aşarak resmen Başkan oldu.

    Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.

    DONALD TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

    Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi.

    20 OCAK'TA DEVİR-TESLİM OLACAK

    Trump, "Seçim sonuçlarına katılmıyorum ama görevi devredeceğim. 20 Ocak'ta sorunsuz ve düzenli geçiş olacak." dedi.

    Biden, resmen ABD Başkanı oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir