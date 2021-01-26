Euro
9.0006
0.01%
Dolar
7.4097
0.07%
Altın
442.41
0.14%
Borsa
1.54
-0.15%
Bitcoin
239.988
0.86%
EXEN Coin
18.35
-2.13%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Biden: Rusya'nın eylemlerinden endişeliyiz

    Joe Biden, Rusya'nın eylemlerinden çok endişeli olduklarını söyledi.
    • AA
    • 26.01.2021 - 01:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Biden: Rusya'nın eylemlerinden endişeliyiz

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği kararname töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "RUSYA'NIN EYLEMLERİNDEN ÇOK ENDİŞELİYİZ"

    Rusya'nın muhalif Aleksey Navalnıy'ı gözaltına alması, ABD federal kurumlarına siber saldırı ya da Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif ettiği gibi iddiaların olduğuna dikkati çeken Biden, "Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz." diye konuştu.

    Biden, Rusya hakkındaki iddialara ilişkin ilgili kurumlardan bilgi talep ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuları Rusyalı muhataplarımızla konuşmaktan da tereddüt etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

    Biden: Rusya nın eylemlerinden endişeliyiz #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir