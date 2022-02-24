Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun ardından bugün basının karşısına çıkan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yapacakları yaptırımları kamuoyuyla paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri operasyon sonrasında açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada Rusya'nın bu saldırının bedelini ödeyeceğine değinen Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı.

Biden, Rusya'ya yapacağı yaptırımları açıkladı - Video

"RUS BANKALARININ 1 TRİLYONLUK VARLIKLARINA YAPTIRIM UYGULANDI"

Biden'ın yaptırımlar konusunda açıkladığı başlıklar şu şekilde;

"Rusya'nın uzun vadede etkileneceği şekilde yaptırımları ortaya koyuyoruz. Rusya'da borsa tarihte görülmedik şekilde düştü. 4 bankaya daha yaptırım uygulayarak bazı varlık blokajı ortaya koyduk. Rus bankalarının 1 trilyonluk varlıklarına yaptırım uygulandı."





"RUSYA'NIN STRATEJİK HEDEFLERİ UZUN VADELİ ETKİLENECEK"

"Küresel enerji tedarikini güvence altına almak için çalışıyoruz. Amerikan petrol ve gaz şirketleri, kârlarını artırmak için fiyatlarını artırmak için bu anı istismar etmemelidir. Finansal sektörler, staratejik sektörler hepsi etkilenecek. Rusyanın teknolojiyle ilgili ihracatının yarısı da bundan etkilenecek. Rusyanın stratejik hedefleri uzun vadeli olarak etkilenecek."





"YAPTIRIMLAR FÜZELER KADAR ETKİLİ OLACAK"

"Bu saldırganlık cevapsız bırakılamaz. Siber savunma konusunda da hazırlıklarımız bulunmakta ve bu konularda da çalışmaktayız. Zelenskiy ile dün görüştüm. ABD müttefikleriyle beraber. Putin bu şekilde güç kullanarak sınırların değişmeyeceğini bilmeli. Saldırganlığı seçmenin sonuçları olacağını bilmeli. Rusya'nın yaşananlardan stratejik ve ekonomik olarak çok çok etkileneceğini göreceksiniz. Yaptırımlar füzeler kadar etkili olacak."





"YAPTIRIMLAR SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILMASINI AŞMAKTA"

"Yaptırımlar Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılmasını aşmakta. ABD-Rusya ilişkilerinde büyük bir kırılma var. Yaşananlara dünyanın büyük bir kısmı karşı."