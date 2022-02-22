Biden, Rusya'ya yaptırımları açıkladı

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Donbas bölgesinin bağımsızlığını kabul etmesinden sonra, yapacakları yaptırımları açıkladı.

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Luhansk ve Donetsk sözde cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kabul etmesinin ardından, BM ve BMGK'dan tepki gelmişti.

BMGK'nın dün acil toplanmasından sonra yaşanan gerginlik daha da yükselmişti.

Bugün ABD Başkanı Biden, konuyla ilgili açıklamalarda bulunup, Rusya'ya karşı yapacakları yaptırımları dile getirdi.

"RUSYA, AVRUPA VEYA BİZİM PAZARLARIMIZDA ARTIK TİCARET YAPAMAYACAK"

Rusya'ya karşı yapacakları yaptırımları açıklayan Biden, "İlk yaptırımları açıklıyorum. Rusya durumu daha da artırırsa daha da artıracağız yaptırımları. Blokaj yaptırımları yapacağız. Rusya'nın borcuna yönelik yaptırım yapacağız. Artık Rusya batıdan para alamayacak. Avrupa veya bizim pazarlarımızda ticaret yapamayacak. Rusya'nın elit ailelerine de yaptırımlar yapacağız. Direkt Rus ekonomisine yaptırımlar yapacağız. İki büyük finans şirketine yaptırım uygulayacağız." dedi.

"KİM PUTİNE BÖYLE BİR HAK VERDİ, BU HAKKI PUTİN NEREDEN BULUYOR"

Yaşanan gelişmelere değinen Biden, "Dün Putin, Ukrayna'nın iki bölgesini bağımsız ülke olarak tanıdığını söyledi. O bölgelerı egemen topraklar olduğunu iddia etti. Ukrayna'nın bölgeleri hakkında da hak iddia etti. Hepiniz konuşmasını dinlediniz, dahada ileri gitmek için bir altyapı hazırlıyor. Bu Ukrayna'nın işgali için bir başlangıçtır. Kim Putin'e böyle bir hak veriyor, bu hakkı nereden buluyor. Bu uluslararası hukukun açık ihlalidir. Nato ile yakından işbirliği yaptık. Putin'in yüzüne karşı birlikte hareket edeceğimizi söylemiştim. Bu agresiflik devam ederse daha da yaptırım uygulayacağız." dedi.

"RUSYA DAHA DA İLERİ GİDİP, UKRAYNA'YA SALDIRACAKTIR ANCAK UMARIM YANILIRIZ"

Rusya'nın askeri hareketliliğinin devam ettiğini söyleyen Biden, "Kuzey Akım-2'nin ilerletilmemesi için mutabık kaldık. Baltık ülkelerine asker göndermeye karar vermiştim, bunlar savunma hamleleridir. Nato'nun arkasında duracağız. Rusya daha da ileri gidecektir. Ukrayna'ya saldıracaktır ancak umarım yanılırız. Rusya'nın 150 bin askeri Ukrayna'nın etrafında konuşlanmış durumda. Rusya, Ukrayna sınırına giderek yaklaşıyor. Denizden çıkarma söz konusu. Donanmaları Karadeniz'de dolaşıyor. Ukrayna'nın egemen topluluğu sözde cumhuriyet olarak tanınmak istendi. Bariz bir uluslararası ihlaldir bu." dedi.