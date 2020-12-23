Euro
9.3192
0.08%
Dolar
7.6451
-0.19%
Altın
458.68
0.16%
Borsa
1.405
0%
Bitcoin
181.491
2.61%
EXEN Coin
11.26
-2.25%
4ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 4 C
    Biden: Salgında en karanlık günler daha gelmedi

    Biden: Salgında en karanlık günler daha gelmedi

    Biden, "On binlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek" açıklamasında bulundu.
    • REUTERS
    • 23.12.2020 - 04:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçilen Joe Biden, salgınla ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Biden en karanlık günlerin henüz gelmediğini söyledi.

    Delaware eyaletinde açıklamalarda bulunan Biden, ülkede virüs nedeniyle günlük can kayıplarının 3 bin civarında olduğuna dikkat çekti.

    "ON BİNLERCE DAHA KAYIP OLACAK"

    Gelecek aylarda on binlerce daha can kaybı yaşanacağını dile getiren ABD'nin seçilmiş başkanı, aşıların bunu durduramayacağını savundu.

    Salgını durdurmak için Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'nin ortak çalışması gerektiğini belirten Biden, Kongre'den geçen 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi nedeniyle senatörleri tebrik etti.

    Biden: Salgında en karanlık günler daha gelmedi #1

    Biden: Salgında en karanlık günler daha gelmedi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir