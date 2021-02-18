Biden sonunda Netanyahu'yu aradı

Joe Biden ve Binyamin Netanyahu arasında beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın kendisini "sıra Ortadoğu'ya gelince" arayacağından emin olduğunu belirterek, ittifaklarının güçlü olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki "Size şunu söyleyebilirim, Başkanın bölgeden görüşeceği ilk lider Başbakan Netanyahu olacaktır ve görüşme yakında olacak." değerlendirmesini yapmıştı.

BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden yönetime geldikten bir ay sonra beklenen telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinin gerçekleştiği Beyaz Saray ve İsrail Başkanlık Ofisi tarafından yazılı olarak açıklandı.

NORMALLEŞME SÜRECİ KONUŞULDU

Biden ve Netanyahu’nun, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması sürecinin gelecekte de sürmesi konusunda anlaştığı ifade edilen açıklamada, iki liderin İsrail ile ABD arasındaki kararlı ittifakı güçlendirmeye devam etmek için birlikte çalışacaklarını vurguladıkları aktarıldı.

Biden yönetimi, Orta Doğu barışı konusunda iki devletli çözümü desteklediğini belirtmiş ancak Donald Trump döneminde imzalanan "İsrail ile normalleşme" anlaşmalarını aynen tanıdığını ilan etmişti.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada normalleşme ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Başkan, İsrail ile Arap ve Müslüman dünyasındaki ülkeler arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecine ABD'nin desteğini vurguladı.

ORTAKLIĞA DEVAM

Kendisi, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki barış da dahil, bölgede barışın yayılmasına yönelik çabaların önemine dikkat çekti.

İki lider, bölgenin yüzleştiği meydan okumalar karşısında stratejik işbirliğini sürdürmenin iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunu teyit etti."

''İRAN TEHTİDİ''

Açıklamada, liderlerin görüşmede “İran tehdidi” ve bölgedeki diğer gelişmeleri de ele aldıkları, bu çerçevede diyaloglarını sürdürme kararı aldıkları belirtildi.

ABD Başkanı Biden’ın Netanyahu'yu koronavirüsle mücadeledeki “başarısından” dolayı övdüğü vurgulanan açıklamada, liderlerin salgınla başa çıkmanın yolları konusunda fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi.