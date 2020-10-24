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    Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi

    Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi

    ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, seçilmesi durumunda koronavirüs aşısın ücretsiz yapılacağı sözünü verdi.
    • AA
    • 24.10.2020 - 05:04
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi Joe Biden ve Donald Trump vaadlerini bir bir açıklıyorlar.

    "AŞI HERKESE ÜCRETSİZ OLMALI"

    ABD başkanlık seçimlerine kısa süre kala Wilmington'da salgınla mücadele planını açıklayan Biden, ''Güvenli ve etkili bir aşı bulunduğunda sağlık sigortanız olsun ya da olmasın aşı herkese ücretsiz olmalı.'' dedi.

    Bütün eyaletlerdeki valilere tek tek ulaşarak salgınla mücadelede ne tür desteğe ihtiyaç duyduklarını soracağını belirten Biden, ABD Kongresinden de kamu sağlığı ve ekonomik sorunlara çözüm için ocak ayının sonuna kadar bir tasarı getirilmesini isteyeceğini ifade etti.

    Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi #1

    GÜNDE 7 MİLYON TEST YAPACAĞINI DUYURDU

    Valilerden ayrıca maske zorunluluğu getirmelerini isteyeceğini kaydeden Biden, günde 7 milyon test yapılmasını sağlayacak ulusal bir test planı da oluşturacağını söyledi.

    Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 8 milyon 700 bini geçerken, 229 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi #2

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