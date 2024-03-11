Biden'a Filistin tepkisi: Sen soykırımcı bir diktatörsün Joe ABD Başkanı Joe Biden, Atlanta'daki seçim mitinginde, İsrail'e desteği nedeniyle sert tepkilerle karşılaştı. Genç bir protestocu Biden'ın yüzüne karşı, "Sen soykırımcı bir diktatörsün Joe. Çocuklar ölüyor. Binlerce Filistinli öldü." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sürüyor.



Hava, kara ve deniz güçleriyle yapılan saldırılar sebebiyle bölgede büyük bir yıkım meydana gelmiş durumda.

7 Ekim'den beri İsrail'e desteğini sürdüren ABD Başkanı Joe Biden ise kendisini 'siyonist' olarak tanımlamıştı.

Biden'ın bu sözleri kendi ülkesinde de, Filistin'de yaşanan katliamın ortaklarından birinin de ABD olduğuna dair seslerin yükselmesine sebep oldu.

"Sen soykırımcı bir diktatörsün Joe"

Son olarak Biden, Georgia'nın en büyük şehri Atlanta'da bir seçim mitinginde konuşurken, dikkat çeken bir protesto ile karşılaştı.

Bir Amerikalı genç, Biden'ı konuşması sırasında keserek "soykırımcı diktatör Joe" şeklinde hitap etti. Genç, "On binlerce Filistinli katledildi. Çocuklar ölüyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.



Protesto sırasında, ABD Başkanı'nın korumaları, protestocuyu hızla olay yerinden uzaklaştırdı.

Zorla dışarıya çıkarılan genç bu sırada, "Filistin'e özgürlük" diyerek protestosuna devam etti.

