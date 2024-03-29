Biden'a Gazze protestosu: İsrail'e verdiği destek tepki topladı New York'ta toplanan göstericiler, Gazze konusundaki tutumu nedeniyle ABD Başkanı Biden'a tepkilerini dile getirdi.

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AA

İsrail ordusunun 7 Ekim'den sonra Gazze'ye yoğunlaştırdığı saldırılarına destek veren ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde protesto edildi.

Biden, 5 Kasım 2024 seçimleri kapsamında bağış kampanyalarına katılıyor.

Bu kapsamda New York'a giden Biden, Filistin destekçisi grubun protestosuna uğradı.

ABD Başkanı Biden'a Gazze tepkisi

New York’taki ünlü gösteri merkezi Radio City Music Hall binası önünde toplanan yüzlerce sivil aktivist, Biden’ın Gazze’deki sivilleri öldüren İsrail’e verdiği destekten dolayı gösteri düzenledi.

Filistin'in yanında olduklarını belirten göstericiler, Gazze'de derhal ateşkes istedi.

Gazze'de açlık ve ilaç eksikliği nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı

İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde açlık, susuzluk ve ilaç yokluğundan ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde bir çocuk daha açlık, susuzluk ve ilaç eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylelikle Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı çoğu çocuk olmak üzere 30'a yükseldi.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)