Biden'ın iki bakan adayına onay

Kabinesini oluşturmaya devam eden Biden, adaylar için ABD Senatosu'ndan onay almaya devam ediyor.

Senato Genel Kurulunda ayrı ayrı yapılan oturumlarda Mayorkas 43 hayır oyuna karşı 56 evet oyu ile Buttigieg ise 13 hayır oyuna karşı 86 evet oyu ile bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

MAYORKAS SENATODA KABUL EDİLDİ

Bu göreve gelen ilk Latin Amerika kökenli ve ilk göçmen olarak tarihe geçen Mayorkas, özellikle ABD-Meksika sınırına örülen duvara karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyetçi kesimlerden tepki toplamıştı.

Cumhuriyetçilerin bakanlığına karşı çıktığı ve oylamasını erteledikleri Mayorkas'ın Senatoda kabul edilmesi, Biden adına önemli bir kazanım olarak nitelendirildi.

KABİNEDE KOLTUĞU OLAN İLK EŞCİNSEL İSİM

Diğer yandan Senatodan onay alan Buttigieg ise bir başkanlık kabinesinde koltuğu olan ilk eşcinsel isim olarak kayıtlara geçti.

Buttigieg, başkanlık ön seçim sürecinde Biden'ın Demokrat rakipleri arasında boy göstermişti.

ABD Senatosu daha önce de Antony Blinken'ı Dışişleri Bakanı, Janet Yellen'ı Hazine Bakanı ve Lloyd Austin'i de Savunma Bakanı olarak onaylamıştı.