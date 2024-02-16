Biden'dan Netanyahu'ya Refah çağrısı: Sivillerin güvenliğinden emin olmadan saldırma Biden, Refah'a saldırı öncesinde sivillerin güvenliğine öncelik verilmesini istedi. Rehine takası ve esirlerin durumu da konuşuldu.

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AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki ve Refah'taki son durum ele alındı.

Biden, Netanyahu'ya, sivillerin güvenliğinden emin olunmadan Refah'a saldırmamasını istedi.

"Esirlerin serbest bırakılması için çok çalışacağız"

Görüşmede ikili, rehine takasına ilişkin müzakereleri ele alırken Biden, tüm esirlerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için çok çalışacaklarını kaydetti.

Netanyahu'ya çağrı: İnandırıcı plan olmadan saldırma

Biden, İsrail'in, Refah kentine sivillerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın saldırmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve bölgeyi işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

1.4 milyon sivili sıkıştırdılar

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.