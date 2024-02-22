Biden'dan Putin'e ağır sözler: Rus lidere 'o... çocuğu' dedi ABD Başkanı Biden, Rus mevkidaşı Putin'e ağır sözler yöneltmesiyle yeniden gündem oldu. Biden'ın sarfettiği sözler, akıllara Putin'in tepkisini getirdi.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert sözlerle hedef aldı.

Biden, Ukrayna savaşı ve nükleer saldırı tehdidi nedeniyle Putin'e yönelik ağır ifadeler kullandı.

San Francisco'daki bağış toplama etkinliğinde iklim değişikliğinden bahseden Biden, "İklim, son varoluşsal tehdittir." dedi.

Putin'e ağır sözler

Biden, Putin'i hedef aldığı konuşmasında, "o... çocuğu" anlamına gelen İngilizce kelimenin kısaltması olan "SOB" ifadesini kullandı:

Putin ve diğerleri gibi çılgın bir SOB'umuz var. Her zaman nükleer çatışma konusunda endişelenmek zorundayız. Ancak insanlığa yönelik varoluşsal tehdit iklimdir.

Bu küfrü ilk değil

Biden daha önce de "o... çocuğu" diye küfretmişti. Ocak 2022'de Fox News Beyaz Saray muhabirine karşı aynı ifadeyi kullanırken mikrofona yakalanmıştı.

Daha önce kullandığı ifadeler

ABD Başkanı Biden, daha önceki açıklamalarında Putin'i "katil", "diktatör", "haydut", "kasap" gibi ifadelerle tanımlamıştı. Putin ise "Kendisine sağlık diliyorum." diyerek karşılık vermişti.

Trump'a tepki: Kendisini Navalny ile kıyaslıyor

Öte yandan Biden, hapishanede hayatını kaybettiği belirtilen Rus muhalif Aleksey Navalny'nin ölümü dolayısıyla Putin'i suçladı.

Eski Başkan Donald Trump'ın, hukuki sorunlarını Navalny'nin ölümüne benzeten yorumlarını da eleştiren Biden, şöyle devam etti: