Başkanlık seçimi öncesi son kez canlı yayına çıkan Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ı "Kuzey Kore'nin haydut lideriyle dostluk yapmakla" suçladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi son kez canlı yayında kozlarını paylaşan Cumhuriyetçi aday Başban Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden, ülkelerinin Kuzey Kore politikası üzerinden tartıştı.

BİDEN: "HAYDUT LİDERLE DOST OLDUN"

Joe Biden, Donald Trump'ı "Kuzey Kore'nin haydut lideriyle dost olmakla" itham ederek şunları söyledi:

"Çin'in uluslararası kurallara göre hareket etmesi gerekecek. Peki Trump ne yaptı? Trump, Kuzey Kore'nin haydut liderini kucakladı. Biz diğer müttefiklerimizle çalışarak Çin ile iş yapacağız. Çin'e gittiğimde neden füzeler bu kadar yakında bunu konuşmuştuk. Çin onları kontrol etmemiz gerekiyor eğer bunu siz de istiyorsanız bize yardım edin dediler."

Biden'dan Trump'a Kuzey Kore suçlaması-Video

TRUMP: "MİLYONLARCA İNSANIN ÖLÜMÜNÜ ENGELLEDİM"

Trump'ın yanıtı ise şöyle oldu:

"İyi ilişkilerinizin olması kötü bir şey değil dış politikada. Bana tam bir enkaz bıraktılar. Çok tehlikeli yıllar geçirdik. Hiç kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği bir şey yaptım. Milyonlarca insanın ölümüne yol açacak bir savaşı engelledim"