Biden'ın doktoru: ABD Başkanı'nın sağlığı yerinde ABD Başkanı Biden hakkında hazırlanan sağlık raporunun ayrıntıları belli oldu. Raporda, "Devlet başkanlığı görevini başarıyla yerine getirebilir" denildi.

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AA

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan 5 Kasım seçimleri öncesi muayene edildi.

Son günlerde yaptığı açıklamalar sırasında kullandığı ifadelerde kafa karışıklığı yaşayan Biden'ın, başkanlık görevini yerine getirecek durumda olduğu belirtildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın güncel sağlık durumuna dair paylaştığı raporla, görevini yapmasına engel durum olmadığını duyurdu.

Biden'ın sağlık raporu

Sözcü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın doktoru tarafından onaylanan ve durumunun iyi olduğu belirtilen raporun içeriği yer aldı.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın 81 yaşındaki Başkan'ın yıllık muayenesine ilişkin raporunda, sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşıldı.

"Endişe tespit edilmedi"

O'Connor'ın raporunda şu ifadeler yer aldı:

Başkan kendini iyi hissediyor ve bu yılki fiziki muayenede yeni bir endişe tespit edilmedi.



Herhangi bir muafiyet veya kolaylık olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyor.

"Devlet başkanlığı görevini başarıyla yerine getirebilir"

"Başkan Biden; 81 yaşında, sağlıklı, aktif, güçlü bir erkek." denilen raporda, şunlar da aktarıldı:

İcra kurulu başkanlığı, devlet başkanlığı ve başkomutanlık dahil başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formdadır.

Uyku apnesi rahatsızlığı

Biden'ın kalp ritminden kolesterol değerlerine kadar her türlü ayrıntılı bilginin yer aldığı raporda, ABD Başkanı'nın uyku apnesi rahatsızlığının da stabil kaldığı belirtildi.

Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, sağlık durumu ve yaşıyla ilgili tartışmaların devam ettiği dönemde geldi.

Anket sonucu: İkinci dönem için çok yaşlı

ABC News/Ipsos tarafından 9-10 Şubat'ta yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ı ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)