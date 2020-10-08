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    Biden’ın ekibi, tartışmaların ertelenmesi teklifini reddetti

    ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın kampanya ekibinin, ABD Başkanı Trump’ın kampanya ekibinin tartışma tarihlerinin ertelenmesi teklifini reddettiği duyuruldu.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 21:07
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    Biden’ın ekibi, tartışmaların ertelenmesi teklifini reddetti

     

    ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması, seçim kampanyasında da değişiklikler yapılmasına neden oldu.

    ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu mevcut durumda, Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılması planlanan tartışmanın ikinci raundunu ‘sanal’ olarak gerçekleştirme önerisinde bulundu.

    ERTELEME TEKLİFİ REDDEDİLDİ

    Trump, bu öneriyi reddederek tartışmayı yüz yüze yapmak istediğini söyledi.

    Trump’ın kampanya ekibi, kalan iki raundun 22 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleşmesi teklifinde bulundu.

    Biden’ın kampanyasının müdür yardımcısı Kate Bedingfield, Trump kampanya ekibinin bu teklifini reddettiklerini ifade etti.

    Biden’ın ekibi, tartışmaların ertelenmesi teklifini reddetti #1

     

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