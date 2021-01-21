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    Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senato onayını aldı

    ABD'de dün yemin ederek göreve başlayan Başkan Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne (DNI) aday gösterdiği Avril Haines'i, Senatoonayladı.
    • AA
    • 21.01.2021 - 08:39
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    Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senato onayını aldı

    ABD'de yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yemin töreniyle Joe Biden resmen görevine başlarken, kabinesindeki isimler de Senatodan onay almaya başladı.

    Biden'ın ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Avril Haines, Senato Genel Kurulunda yerel saatle çarşamba akşamı yapılan oylamada onay aldı.

    ONAY ALAN İLK İSİM

    10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan ilk isim oldu.

    İLK KADIN DİREKTÖR

    Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak da tarihe geçti.

    Biden ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senato onayını aldı #1

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