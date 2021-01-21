Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senato onayını aldı

ABD'de yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yemin töreniyle Joe Biden resmen görevine başlarken, kabinesindeki isimler de Senatodan onay almaya başladı.

Biden'ın ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Avril Haines, Senato Genel Kurulunda yerel saatle çarşamba akşamı yapılan oylamada onay aldı.

ONAY ALAN İLK İSİM

10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan ilk isim oldu.

İLK KADIN DİREKTÖR

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak da tarihe geçti.