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- Biden'ın yemin töreninde ABD'li sanatçılar sahne alacak
Biden'ın yemin töreninde ABD'li sanatçılar sahne alacak
Biden'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreninde dünyaca ünlü şarkıcılar yer alacak.
- DHA
- 14.01.2021 - 22:24
Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde kazanan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yemin törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor.
ABD medyası, Lady Gaga, Jennifer Lopez ve Justin Timberlake gibi ünlü isimlerin yemin törenine katılacağını duyurdu.
LADY GAGA ABD MİLLİ MARŞINI SESLENDİRECEK
Lady Gaga’nın ABD milli marşını seslendireceği ifade edilirken; Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato ve Ant Clemons’ın sahne alacağı öğrenildi.