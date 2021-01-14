Euro
8.9638
-0.41%
Dolar
7.3608
-0.57%
Altın
437.21
-0.53%
Borsa
1.547
-0.81%
Bitcoin
290.990
8.25%
EXEN Coin
11.74
2.53%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Biden'ın yemin töreninde ABD'li sanatçılar sahne alacak

    Biden'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreninde dünyaca ünlü şarkıcılar yer alacak.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 22:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Biden'ın yemin töreninde ABD'li sanatçılar sahne alacak

     

    Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde kazanan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yemin törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor.

    ABD medyası, Lady Gaga, Jennifer Lopez ve Justin Timberlake gibi ünlü isimlerin yemin törenine katılacağını duyurdu.

    LADY GAGA ABD MİLLİ MARŞINI SESLENDİRECEK

    Lady Gaga’nın ABD milli marşını seslendireceği ifade edilirken; Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato ve Ant Clemons’ın sahne alacağı öğrenildi.

    Biden ın yemin töreninde ABD li sanatçılar sahne alacak #1

    Biden ın yemin töreninde ABD li sanatçılar sahne alacak #2

    Biden ın yemin töreninde ABD li sanatçılar sahne alacak #3

    Biden ın yemin töreninde ABD li sanatçılar sahne alacak #4

    Biden ın yemin töreninde ABD li sanatçılar sahne alacak #5

    Biden ın yemin töreninde ABD li sanatçılar sahne alacak #6

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir