Bild: Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor Rusya ile olası bir çatışmaya karşı önlem alan Almanya'nın senaryosu ortaya çıktı. NATO ile Rusya arasında şubat ayından itibaren beklenen gerginlik kapsamında on binlerce Alman askerinin konuşlandırılması planlanıyor.

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Batı'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarla sınırlı kalmayacağı, savaşı farklı cephelere taşımaya çalışacağı yorumları yapılıyor.

Avrupa'dan Ukrayna'ya peş peşe yapılan askeri sevkiyatlar, önemli oranda kapasite azalmasına neden oldu.

Askeri cephaneliklerini yeniden gözden geçirmeye başlayan kıta ülkeleri, savunmalarını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Almanya'da Rusya senaryoları

Alman basınından Bild gazetesi, 2024'te NATO ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanma ihtimalinin olduğunu yazdı.

Almanya silahlı kuvvetlerinin (Bundeswehr) Rusya'nın saldırısına karşı hazırlık yaptığı belirtildi.

Silahlı çatışmaya hazırlanıyorlar

"Bundeswehr, Putin saldırısına hazırlanıyor" başlıklı haberde, bu kapsamda on binlerce Alman askerinin konuşlandırılacağı belirtildi:

Bundeswehr, Rusya'ya karşı silahlı çatışmaya hazırlanıyor. Bu, gizli bir belgeden ortaya çıktı. NATO ile Rusya arasında şubat ayından itibaren olası bir gerginlik yaşanabilir.

Söz konusu belgenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nasıl ilerleyeceği ve NATO'nun kendisini nasıl savunması gerektiğini "adım adım, ay ay özetleyen bir eğitim senaryosu" olduğu bilgisi paylaşıldı.

Alman senaryosu

Gerilimin yakın zamanda başlama olasılığına işaret edilerek, kısa süre içinde Alman askerlerinin göreve hazır halde olacağı aktarıldı: