Bild: Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor

Batı'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarla sınırlı kalmayacağı, savaşı farklı cephelere taşımaya çalışacağı yorumları yapılıyor.
Avrupa'dan Ukrayna'ya peş peşe yapılan askeri sevkiyatlar, önemli oranda kapasite azalmasına neden oldu.
Askeri cephaneliklerini yeniden gözden geçirmeye başlayan kıta ülkeleri, savunmalarını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.
Almanya'da Rusya senaryoları
Alman basınından Bild gazetesi, 2024'te NATO ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanma ihtimalinin olduğunu yazdı.
Almanya silahlı kuvvetlerinin (Bundeswehr) Rusya'nın saldırısına karşı hazırlık yaptığı belirtildi.
Silahlı çatışmaya hazırlanıyorlar
"Bundeswehr, Putin saldırısına hazırlanıyor" başlıklı haberde, bu kapsamda on binlerce Alman askerinin konuşlandırılacağı belirtildi:
Bundeswehr, Rusya'ya karşı silahlı çatışmaya hazırlanıyor. Bu, gizli bir belgeden ortaya çıktı. NATO ile Rusya arasında şubat ayından itibaren olası bir gerginlik yaşanabilir.
Söz konusu belgenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nasıl ilerleyeceği ve NATO'nun kendisini nasıl savunması gerektiğini "adım adım, ay ay özetleyen bir eğitim senaryosu" olduğu bilgisi paylaşıldı.
Alman senaryosu
Gerilimin yakın zamanda başlama olasılığına işaret edilerek, kısa süre içinde Alman askerlerinin göreve hazır halde olacağı aktarıldı:
Bundeswehr senaryosunda gerginlik birkaç hafta içinde başlayacak. Kısa süre sonra on binlerce Alman askerinin göreve gönderilmesi gerekecek.
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