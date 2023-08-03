Bild'den tatildeki Olaf Scholz'a mektup: Ekonomimiz çöküyor Bild, tatilde olduğunu duyurduğu Başbakan Olaf Scholz'a yazdığı açık mektupla ekonomik sorunları sıraladı: "Tatilinizi böldüğüm için üzgünüm ama gerçekten çok acil."

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Dünya çapında yaşanan ekonomik darboğaz, en güçlü ülkelerde bile halkı zora soktu.

ABD ve Avrupa ülkelerinde enflasyon ile beli bükülen halk aynı zamanda işsizlikle de boğuşuyor.

Uzun bir Angela Merkel döneminden sonra hükümet değişikliğine giden Almanya da Avrupa'da ekonomisi en çok etkilenen ülkelerden biri.

Göreve gelen 'trafik ışıkları' koalisyonu ekonomik şartlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Koalisyonun başbakanı Olaf Scholz bu süreçte şu sıralar tatilde.

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Bild'in duyurduğu haber aynı zamanda büyük bir sitem içeriyor.

Başbakan'a açık mektup

Okuyucularına Scholz'un bir tatil fotoğrafını aktaran gazete bir de açık mektup yayınladı.

"Yardım edin ekonomimiz çöküyor" başlıklı yazıda, "Herkesin rahatlamaya ihtiyacı var. Ancak haberler Almanları giderek daha fazla korkutuyor: Yatırımcılar arasında kötü bir ruh hali, küçülen ekonomi, daha fazla işsiz..." ifadelerine yer verilirken bir de açık mektup kaleme alındı.

Almanya'daki ekonomik sorunlar sıralandı

Mektupta ise Alman halkının ekonomi için kaygıları maddeler halinde Scholz'a iletilirken şu maddeler yer aldı: