Bilim dünyasını sarsan iddia: Evrim teorisi çalıntı

Bilim tarihinin en önemli isimlerinden birisi olarak kabul edilen Charles Darwin intihal ile suçlandı.

Daily Mail'in haberine göre kriminolog Dr. Mike Sutton tarafından kaleme alınan bir kitap Darwin'i aşırıcılık ile suçluyor.

Darwin'in Evrim Teorisi bilimde temel bir kavram olarak kabul edilir, ancak Dr. Mike Sutton bunun bir doğa bilimcinin çalışmalarını kopyalamak için küstah bir girişimden başka bir şey olmadığını söylüyor.

Science Fraud: Darwin's Plagiarism of Patrick Matthew's Theory isimli kitaba göre, Darwin, 'Türlerin Kökeni Üzerine' kitabını yazarken Patrick Matthew'un 'Deniz Kerestesi ve Ağaç Yetiştiriciliği Üzerine' isimli kitabından esinlendi.

"DARWIN KELİMELERİ DEĞİŞTİRDİ"

Sutton konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bu, tarihin en büyük bilim sahtekarlığı. Darwin, 1859'da Patrick Matthew'un 1831 tarihli önceki yayınında, doğal seçilim yoluyla evrim teorisini tekrarladı. Doğal Seçilim Süreci adını verdiği teoriyi açıklamak için bu ifadeyi ilk kullanan Matthew oldu. Darwin, aynı kelimeleri kullanmaktan başka seçeneğinin olmadığını fark etti ve buna Doğal Seleksiyon Süreci adını verdi. Kelimeleri değiştirdi ve kimsenin fark etmeyeceğini umdu."





EŞİNİN MEKTUPLARI DELİL OLDU

Darwin'e karşı daha önce intihal iddiaları ileri sürülmüştü. Ancak Dr Sutton'ın kitabı, 'hırsızlığın' yeni kanıtlarının ortaya çıktığını iddia ediyor.

Söz konusu kitapta Darwin'in karısı Emma'nın Patrick Matthew'a yazdığı iddia edilen bir mektupta yer alıyor.

EVRİM TEORİSİNİ İLK OLARAK DARWİN ORTAYA ATMADI İDDİASI

Nottingham Trent Üniversitesi'nden Profesör Mark Griffiths kitapla ilgili olarak, Dr Sutton'ın sunduğu kanıtların evrim teorisinin ilk kez Patrick Matthew tarafından ortaya atıldığını kesin olarak gösterdiğini söyledi.