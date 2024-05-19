Bilim dünyasının gizemini çözemediği Mısır'daki piramitlerle ilgili yeni ipuçları ortaya çıktı Eski dönemde yapılan piramitlerde kullanılan ağır blokların nasıl taşınmış olabileceğiyle ilgili bulgulara ulaşıldı.

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Mısır'ın önemli turistik noktası Giza piramitlerinin nasıl inşa edildiğiyle ilgili yıllardır süregelen soru işaretlerinin ardındaki cevaplar ortaya çıkmaya başlamış gibi görünüyor.

Bilim insanları, aralarında dünyaca ünlü Giza'nın da bulunduğu 31 piramidin 4 bin yıldan daha uzun bir süre önce Mısır'da nasıl inşa edildiğine dair gizemi çözmüş olabileceklerini düşünüyor.

Arkeologlar, eski Mısırlıların nehirdeki piramitleri inşa etmek üzere gerekli taş blokları taşımak için yakındaki su yolunu kullanmış olması gerektiği üzerinde duruyordu.

Piramitlerin inşasında su yolu ayrıntısı

Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nden araştırma ekibi, piramitlerin muhtemelen Nil Nehri'nin uzun süredir kayıp olan ve şu anda çöl ve tarım arazilerinin altında kalmış eski bir kolu boyunca inşa edildiğini keşfetti.

Şimdiye kadar hiç kimsenin, su yolunun "konumundan, şeklinden, boyutundan veya piramit alanına yakınlığından" emin olmadığı kaydedildi.

Uydu görüntülerini ve eski haritaları kullandılar

Araştırmacılar, binlerce yıl önce büyük bir kuraklık ve kum fırtınası nedeniyle gömüldüğüne inandıkları nehir kolunun haritasını çıkarmak için uydu görüntülerini, eski haritaları, jeofizik araştırmaları ve tortu sondajlarından yararlandı.

"Communications Earth & Environment" adlı dergide yayınlanan makaleye göre ekip, radar teknolojisini kullanarak "kum yüzeyine nüfuz etmeyi ve gizli özelliklerin görüntülerini üretmeyi" başardı.

Zemine gömülü antik yapılar var

Mısır piramitlerinin büyük çoğunluğunun bulunduğu yerin eteklerinde uzanan gömülü nehirler ve antik yapılar olduğu belirtildi.

Piramitlerin yapımını açıklamaya gelince, çalışmaya dahil olan araştırmacılar önemli noktalara işaret etti. Gerçek nehir kolunun yerini bulma; ağır blokların, ekipmanların, insanların ve malzemelerin taşınması için kullanılabilecek su yolu olduğunu gösteren verilere sahip olmanın, söz konusu yapıların inşasını açıklamada kritik role sahip olduğu kaydedildi.

Uzunluğu 64 kilometre

Ekip, Ahramat kolu olarak adlandırılan nehir kolunun yaklaşık 64 kilometre uzunluğunda ve 200 ila 700 metre genişliğinde olduğu sonucuna vardı. Onlara göre bu kol, 4 bin 700 ila 3 bin 700 yıl inşa edilmiş 31 piramidi çevreliyor.

Nehir kolunun piramitlere yakınlığının, "bu piramitlerin inşaat aşamasında aktif ve çalışır durumda" olduğunu gösterdiği de ekibin dikkat çektiği bir diğer nokta.

Diğer taraftan, inşa faaliyetleri sırasında ağır blokların insan emeği yerine nehrin enerjisini kullanmış olabileceği vurgulandı. Bunun, daha az çaba gerektirdiği hatırlatıldı.