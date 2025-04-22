Bilim insanları, uzayda gıda üretim deneylerine başlıyor

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Bilim insanlarının uzayı keşfetme çabaları, sadece yeni galaksileri değil yeni gıda kaynaklarını da gündeme taşıyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından desteklenen yeni bir deney, uzayın potansiyelini inceleme çalışmalarına çarpıcı bir boyut daha ekliyor.

BBC'nin haberine göre, ESA'nın desteğiyle yürütülen söz konusu projede, yer çekiminin az olduğu ve radyasyon seviyesinin yüksek olduğu uzay ortamında laboratuvar üretimi gıdaların yetiştirilip yetiştirilemeyeceğine dair araştırmalar yapılıyor.

UZAYDA GIDA ÜRETİM DENEYLERİ BAŞLADI

Araştırma kapsamında, astronot başına günlük 20 bin sterline kadar çıkabilen beslenme maliyetlerinin azaltılması hedeflenirken, bilim insanlarının çalışmalarının olumlu sonuç vermesi halinde, astronotlar yakın gelecekte biftek, püre ve tatlı gibi yiyecekleri doğrudan uzayda laboratuvar ortamında üretebilecek.

ÇEVREYE DAHA AZ ZARAR VERİYOR

Projede kullanılan "biyoreaktör" isimli sistemin; protein, yağ ve karbonhidrat gibi temel besin maddelerini hücrelerden üretip, bunları gerçek gıdaya dönüştürmesi hedefleniyor.

Imperial College Londra'daki Bezos Sürdürülebilir Proteinler Merkezi'nde geliştirilen sistemin, geleneksel tarıma göre daha az kaynak tükettiği ve çevreye daha az zarar verdiği belirtiliyor.

"HAYALİMİZ UZAYDA VE AY'DA ÜRETİM TESİSLERİ KURMAK"

Deneyler kapsamında, uzayda test edilmek üzere daha küçük ölçekli bir biyoreaktör, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderilirken, bu sistem ESA'nın ilk ticari geri dönüş uydusu Phoenix ile dünyaya geri getirilecek.

İngiltere merkezli Frontier Space şirketinin CEO'su ve kurucusu Dr. Aqeel Shamsul, bu çalışmanın iki yıl içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda küçük çaplı bir gıda üretim tesisi kurulmasının ilk adımı olduğunu belirterek, "Hayalimiz, uzayda ve Ay'da üretim tesisleri kurmak." ifadesini kullandı.

"UZAYDA KALICI OLMAK İÇİN BU TEKNOLOJİLER ŞART"

Shamsul, ayrıca insanların uzayda kalıcı olarak yaşayabilmesi için bu tür teknolojilerin şart olduğuna işaret etti.

İngiltere'nin ilk astronotu Helen Sharman da uzayda daha çeşitli ve besleyici gıdaların elde edilmesinin önemine dikkati çekerek, bu tür gıdaların, uzun süreli görevlerde astronotların sağlığını korumak ve kilo kaybını önlemek açısından kritik rol oynayabileceğini ifade etti.