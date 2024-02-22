Bilim insanları araştırdı! Balinaların su altında nasıl şarkı söylediği ortaya çıktı Güney Danimarka Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, su altında iletişim için sese ihtiyaç duyan balenli balinaların, gırtlaklarında yeni yapılar geliştirerek ses ürettiklerini gözlemlendi.

DHA

Mavi, gri ve kambur balina gibi ikonik balenli balinalar deniz ortamında iletişim ses bağımlı..

Ve bu balinaların nasıl su altında şarkı söyledikleri ilk kez gözlemlendi..

Güney Danimarka Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, balenli balinaların çok çeşitli su altı şarkılarını söylemek için gırtlaklarında yeni yapılar geliştirdiklerini keşfettiler.

Güney Danimarka Üniversitesi’nde Prof. Coen Elemans tarafından yapılan araştırmada, balinaların su altında çıkardıkları sesleri nasıl ürettiği, bu seslerin ne amaçla üretildiği ve insanların ürettiği gürültünün, balinaları nasıl etkilediği tespit edildi.

Gırtlaklarında düşük frekanslı sesleri mümkün kılan yapılar geliştiriyorlar

Üniversite tarafından paylaşılan makalede, şu ifadelere yer verildi:

Mavi, gri ve kambur balina gibi ikonik balenli balinalar, yaşadıkları uçsuz bucaksız deniz ortamında iletişim için sese bağımlıdır. Şimdi araştırmacılar ilk kez balenli balinaların çok çeşitli su altı şarkılarını söylemek için gırtlaklarında yeni yapılar geliştirdiklerini keşfettiler.



Çalışma, balenli balinaların gırtlaklarında düşük frekanslı seslerini mümkün kılan yapılar geliştirdiklerini bildiriyor.

İnsanların gürültüsü iletişim mesafesini kısaltıyor

Makalede ayrıca insanların ürettiği gürültünün de balinaları nasıl etkilediğine dikkat çekildi.

Makalede, “Deneyleri ve modelleri bir araya getiren araştırmacılar, balenli balinaların fizyolojik olarak insan kaynaklı gürültüden kaçamadıklarına dair ilk kanıtı sunuyorlar, çünkü gürültü seslerini maskeliyor ve böylece iletişim menzillerini sınırlıyor” denildi.

Araştırmayı yürüten Prof. Elemans, “Ne yazık ki, öngördüğümüz 100 metrelik frekans aralığı ve maksimum iletişim derinliği, gemi trafiğinin neden olduğu insan kaynaklı gürültünün baskın frekans aralığı ve derinliği ile tamamen örtüşmektedir” dedi.

Gürültü konusunda düzenleme yapılmalı

Balenli balinaların deniz ekosisteminde çok önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan makalede, insanların ürettiği gürültü için düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Elemans, geçmişe kıyasla günümüzde deniz trafiğinin daha da artış gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

Yetmişli yıllarla kıyaslandığında, okyanuslarımız artık nakliye hatları, sondaj faaliyetleri ve sismik silahlardan kaynaklanan insan kaynaklı gürültü ile daha da dolu. Bu balinalar iletişim için sese bağımlı olduklarından, bu tür gürültüler için katı düzenlemelere ihtiyacımız var. Şimdi, şaşırtıcı fizyolojilerine rağmen, insanların okyanuslarda çıkardığı gürültüden tam anlamıyla kaçamadıklarını görüyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)