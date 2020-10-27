Bill Gates: 2021'in başında koronavirüs aşısına kavuşabiliriz

Koronavirüs aşısıyla ilgili görüşlerini paylaşan Gates, gelecek yıl aşının elde edilebileceğini kaydetti.

Geçmişte salgın hastalıklarla ilgili açıklamarıyla gündeme gelen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yahoo'nun düzenlediği bir panelde konuşan Gates, aşının 2021 yılının başında elde edilebileceğini söyledi.

"AŞI 2021'İN BAŞINDA HAZIR OLABİLİR"

Daha önceki açıklamasında 2021'in sonlarında normale dönülebileceğini belirten Gates, Batı ülkelerinde halihazırda çalışmalarına devam edilen 6 aşı adayının iki ya da üçünün gelecek yıl hazır hale geleceğini ifade etti.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak aşı denemesinde bir kişinin hayatını kaybetmesine değinen Gates, bu durumun şaşırtıcı olmadığını kaydetti.

"2-3 AŞI ONAYLANSA BİLE..."

Gates, "Aşılardan 2-3'ü onaylansa bile hasta olmanızı ve başkalarına bulaştırmanızı durdurmak açısından etkililiği mükemmel olmayabilir." diye konuştu.

"YENİDEN BULAŞMA İHTİMALİ..."

Vaka sayısını düşürmek için nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini belirten Microsoft'un sahibi, "Ancak bu hastalık dünyanın herhangi bir yerinde varolduğu müddetçe yeniden bulaşma ihtimali her zaman olacaktır." dedi.