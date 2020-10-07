Bill Gates: Aşılar başarılı olursa 2021 sonunda normale yaklaşırız

Amerikalı milyarder Bill Gates, koronavirüs aşılarının işe yaraması durumunda zengin ülkelerin, 2021 yılı sonunda normale dönebileceğini söyledi.

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en varlıklı iş insanlarından biri olan Bill Gates, Wall Street Journal'a koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgına karşı geliştirilen aşılara yaptığı yatırımlarla gündeme gelen Gates, dünyada normale dönüş tarihi olarak 2021'i gösterdi.

"AŞILAR İŞE YARARSA 2021'DE NORMALE YAKLAŞIRIZ"

Gates, "Aşının yeterli miktarda dağıtılmaya yakında hazır olması ve işe yaraması halinde gelecek yılın son çeyreğine doğru normale oldukça yaklaşabiliriz" dedi.

Ancak Gates, geliştirilen aşıların işe yarayıp yaramayacağının net olmadığını, yeterli aşı üretim kapasitesine ulaşılmasının da zaman alacağını belirtti.