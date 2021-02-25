Bill Gates: Bitcoin madenciliği iklime zarar veriyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bitcoin madenciliğinin aşırı enerji kullanımı nedeniyle çevre için zararlı olduğunu. iklime zarar verdiğini söyledi.

Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi.

GATES, BİTCOİN'LE İLGİLİ YİNE UYARDU

Gates, kripto para madenciliğinde aşırı elektrik kullanıldığına işaret ederek, "Bitcoin'in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa, o zaman belki sorun olmayabilir" dedi.

KENDİ DİJİTAL PARA BİRİMİNİ GELİŞTİRİYOR

Kendisinin, Bitcoin konusunda kuşkucu olarak görülmesine karşın, enerji bağlamındaki yaklaşımı konusunda ilişkili görmediğini vurgulayan Gates, bununla birlikte, vakfının, "çok düşük transfer ücreti" olacak kendi dijital para birimini geliştirmekte olduğunu söyledi.