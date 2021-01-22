Bill Gates, koronavirüs aşısı yaptırdı

Amerikalı milyarder Bill Gates'e, aşının ilk dozu verildi.

Microsoft'un kurucusu olan 65 yaşındaki Bill Gates, koronavirüs aşısı oldu.

Aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla da bilinen Bill Gates, uygulama anında çekildiği bir kareyi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

"HARİKA HİSSEDİYORUM"

Gates, paylaşımına ise "İlk dozumu aldım, harika hissediyorum. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." notunu düştü.