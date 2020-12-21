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    Bill Gates'ten aşı açıklaması

    Sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021’in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.
    • DHA
    • 21.12.2020 - 18:22
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    Bill Gates'ten aşı açıklaması

     

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor.

    Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates koronavirüs için geliştirilen aşılara Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde konuştu.

    "İLK ÇEYREKTE 6 AŞI BEKLİYORUM"

    Bill Gates yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum” dedi.

    Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.

    Bill Gates ten aşı açıklaması #1

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