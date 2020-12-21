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Bill Gates'ten aşı açıklaması
Sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021’in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.
- DHA
- 21.12.2020 - 18:22
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor.
Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates koronavirüs için geliştirilen aşılara Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde konuştu.
"İLK ÇEYREKTE 6 AŞI BEKLİYORUM"
Bill Gates yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum” dedi.
Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.