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Bill Gates'ten aşı açıklaması

Bill Gates'ten aşı açıklaması

Sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021’in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.