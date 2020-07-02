Bill Gates'ten Facebook'a koronavirüs suçlaması

Microsoft'un kurucusu, virüsün hızlı yayılmasından dolayı sosyal medya platformlarını hedef aldı.

2015 yılında yaptığı konuşmada gelecek yıllarda yaşanabilecek küresel felaketin bulaşıcı bir virüs olacağını söyleyen ABD'li milyarder iş adamı Bill Gates, koronavirüs salgınının çıkmasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekti.

Gates'in, virüsün arkasında olduğu ve insanlara mikroçip takmak istediği iddiaları yüksek sesle dile getirildi. Microsoft'un kurucusu, son açıklamasında koronavirüsün hızlı bir şekilde yayılmasından Facebook'u sorumlu tuttu.

SALGINDA DİJİTAL PLATFORMLARI SUÇLADI

ABD basınında yer alan haberlerde Gates, "Sosyal medya şirketleri bu konularda (salgın) daha yardımcı olabilir mi?" sorusunu yönelterek, "Ne yazık ki, dijital araçlar çılgın fikirler olarak düşündüğüm şeyi yaymaya net bir katkıda bulunuyor." dedi.

"FACEBOOK VİRÜSÜN YAYILMASINA KATKIDA BULUNUYOR"

Amerikalı milyarder, koronavirüsün Facebook gibi sosyal medya platformlarında yer alan yanlış bilgi nedeniyle ABD'de daha hızlı yayıldığını söyledi.

Maske takmamayı anlamanın zor olduğunu belirten Gates, "(Maske) pahalı değil ve yine de bazı insanlar, başkalarına bulaşma riskine rağmen bunun bir özgürlük işareti ya da başka bir şey olduğunu düşünüyor." diye konuştu.